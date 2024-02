«L'Inter è una super potenza e si fatica a trovare un punto debole soprattutto per il livello là davanti. Quando tu hai una certa serenità offensiva, e il centrocampo è il reparto migliore che si fatica a trovare in Europa, sei sicuramente più avanti e adesso diventa determinante anche la partita in meno con l'Atalanta. Vincendola l'Inter avrebbe un bonus di punti importante». Così Dario Marcolin, su DAZN, ha parlato della squadra di Inzaghi e della forza finora mostrata in campionato.