Marocchi: “Caso Skriniar la madre dei problemi dell’Inter. Nello spogliatoio…”

L'allenatore fa le scelte e dovrebbe anche azzeccarle per creare gerarchie nette e precise. Quelle sono fondamentali. Alla fine credo sia scivolato fuori Brozovic perché comunque le cose andavano bene o benino ma non è un buon motivo per rimetterlo in campo quando recupera. Il croato era il migliore un anno fa, perché deve restare fuori? Lui se lo chiede. Lukaku si chiede perché deve rimanere fuori. Questo, oltre al caso Skriniar, che è per me la madre e il padre di tutti i problemi dell'Inter: il capitano, quello che hai voluto tenere con fiducia, dentro lo spogliatoio non si è mai riuscita a fare squadra. E Inzaghi c'entra solo se non è riuscito a sbagliare le scelte della leadership. Questo da fuori facciamo fatica a capirlo. Non capiamo se lui ha premiato chi crede veramente nella maglia dell'Inter e chi gioca solo per sé.