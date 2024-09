Beppe Marotta ci sta pensando ormai da tempo. Un altro step da affrontare per migliorare l'Inter sarebbe quello di fondare la seconda squadra. Non è facile, ma non per questo il presidente nerazzurro ha intenzione di arrendersi. Anzi, spera perfino di portare l'obiettivo a termine entro la prossima stagione.

Lo sottolinea TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti: "L ’obiettivo, al momento di non semplice attuazione, è creare la propria squadra Under 23 per la stagione ’25-26. Beppe Marotta è stato fra i padri del progetto legato alla seconda squadra della Juventus che nel ’18-19 ha preso parte per la prima volta al campionato di Serie C. Adesso il massimo dirigente nerazzurro sta cercando di capire se ci siano le condizioni per accelerare nei prossimi mesi o dover attendere tempi migliori, dunque rinviando il tutto all’estate 2026.