"Inter-nazionale, ça va sans dire come direbbero proprio i francesi. Dimarco più Frattesi, un po’ di nero sull’azzurro. E il nero ci sta bene, mica favole. E sì che nero pareva tutto, dopo i primi 12 secondi degni di una sceneggiatura thriller. L’Italia che si rialza proprio quando ti aspetti il tracollo è (anche) nei piedi dei due interisti. E sarà pure perché Parigi ha più fascino di Berlino, forse. Ma Dimarco che esulta a modo suo al Parco di Principi e Frattesi che segna come quel Thuram che dall’altra parte tengono in panchina, è una copertina storica. Da 70 anni gli azzurri non vincevano in casa della Francia. Ma bastava riannodare il filo con la Nations League, forse, per riempire quel vuoto e lasciarsi alle spalle l’Europeo. Diciotto giugno 2023, ultima partita di Nations, ultima del ciclo Mancini: tre gol all’Olanda, a segno Dimarco e Frattesi. Rieccoci, un anno e mezzo dopo: tre reti alla Francia, Nations avviata nel migliore dei modi e la firma di quei due, chi altro sennò", sottolinea La Gazzetta dello Sport.