Ibrahimovic: “Balotelli, talento sprecato”. La risposta di Mario sui social è emblematica

Ibrahimovic ha criticato Balotelli che non ci sta e ha risposto, in maniera chiara e concisa, su Instagram Stories

"Non si possono paragonare Leao e Balotelli , uno è un genio, l'altro sta in tribuna". Queste le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, presente al Festival dello Sport di Trento, in merito al confronto tra l'attaccante portoghese del Milan e Balotelli.

Ibrahimovic, poi, ha rincarato la dose: "Un ragazzino vuole avere un'occasione per sfruttare il suo talento e trasformare il suo futuro, lui ne ha avute tante e non ne ha presa neanche una: fuori ce ne sono tanti che ne vogliono solo una, lui le ha perse tutte". E Balotelli? La risposta non è tardata ad arrivare e non ha bisogno di particolari spiegazioni: Super Mario ha condiviso su Instagram Stories una foto che lo ritrae mentre alza la Champions a Madrid, con tanto di tag per Ibrahimovic e tre cuori.