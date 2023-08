Inter, per la difesa non si esclude un colpo “alla Acerbi”: proposti Matip e Gabriel

In casa Inter una delle caselle da riempire in organico è quella del difensore centrale: tanti i nomi presi in considerazione dalla dirigenza nerazzurra, ancora alla ricerca del profilo migliore. In viale della Liberazione, secondo La Gazzetta dello Sport, non si esclude l'ipotesi di ripetere quanto fatto un anno fa con Acerbi: prendere un giocatore esperto e affidabile, ma a condizioni economiche convenienti.