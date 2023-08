Difesa Inter, 2 nomi caldi. Nei giorni scorsi proposti due giocatori. E non è escluso …

"Decisamente in secondo piano gli altri tre nomi circolati nelle ultime settimane. Il discorso vale soprattutto per Demiral, che l'Atalanta aveva proposto senza suscitare grande entusiasmo. Se ne potrebbe forse riparlare negli ultimi giorni di mercato in caso di necessità. Tra queste ci sarebbe quella che porta a Toloi, ma in questo caso è stata l'Atalanta a erigere un muro. L'altro nome ancora in lista, Tiago Djalò, è invece una strada percorribile solo in prospettiva. La strategia, in questo caso, è preparare il terreno per un eventuale accordo a gennaio, quando il 23enne del Lilla potrà trattare liberamente il trasferimento a titolo gratuito. Nel frattempo, in casa nerazzurra si valuta anche la possibilità di un colpo in stile Acerbi. Un giocatore esperto, di sicuro affidamento, dal costo contenuto e prendibile a condizioni favorevoli. In questo senso, secondo alcune indiscrezioni oltremanica, nei giorni scorsi sarebbero stati proposti Matip e Gabriel Paulista, senza però raccogliere consensi".