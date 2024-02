"Ci si limiti alla maglia, non ci si stenda davanti al camino, arriverà la primavera e come insegnava Gianni Brera, il rischio di abbiocco, quindi di prestazioni infelici, aumenta. Saranno mesi di fuoco per l’Inter impegnata in Champions, mantenere questa vita anfibia, tra Europa e Italia-campionato, non lasciando nulla, puntando a tutto, all’abbuffata scudetto e Coppa, non sarà certo facile".