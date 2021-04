CdS: “Inter, scudetto a 13 punti. Tutt’altro che un’impresa se si guarda ai numeri”

La media a cui viaggiano i nerazzurri fa pensare che per Conte e i suoi non sarà difficile totalizzarli in otto gare

Eva A. Provenzano

Dopo la vittoria sul Cagliari è il momento delle analisi e dei numeri. Dalla rassegna di stampa, in particolare dal Corriere dello Sport, arrivano quelli dell'Inter. La squadra di Conteha vinto l'undicesima di fila (dodici le partite in casa vinte di fila) e a più undici dal Milan (+12 dalla Juve) secondo in classifica. E le mancano 13 punti per lo scudetto.

L'allenatore è ancora normalmente cauto. Giustamente tiene tutti sul pezzo e quindi "fino a quando non avremo messo le mani sul tricolore non abbiamo fatto nulla". Sa che ci sono ancora degli step da fare e punti da inseguire ed è vietata ogni distrazione. Mancano 13 punti da fare nelle ultime 8 giornate dicevamo e il CdS sottolinea: "Tutt’altro che un’impresa, insomma, per una squadra che ne ha messi insieme 74 in 30, per una media di 2,47 a partita".

Prossima tappa la sfida contro il Napoli, non esattamente un ostacolo semplice "ma la classifica nerazzurra è tale da poter assorbire anche un passo falso. La verità, però, è che Lukaku e soci non mostrano segni di cedimento. A meno che non si voglia considerare tale il fatto che gli ultimi 6 successi siano arrivati con un solo gol di scarto… E’ vero, magari le prestazioni non saranno così brillanti come a febbraio, quando vennero letteralmente schiantate Lazio e Milan, ma il passo di marcia non è cambiato. Anzi, è perfino aumentato".

(Fonte: Corriere dello Sport)