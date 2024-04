Estasi Inter: i nerazzurri battono 2-1 il Milan, si aggiudicano l'ennesimo derby e conquistano il ventesimo scudetto della loro storia . Il Corriere dello Sport celebra così il trionfo dei ragazzi di Inzaghi: "Game over. E che festa sia. Vincendo il suo sesto derby consecutivo, l'Inter ha anche conquistato matematicamente lo scudetto, e la seconda stella che, dalla prossima stagione, andrà ad addobbare le maglie nerazzurre. Insomma, meglio di così non poteva andare: dominare il campionato, mettendosi dietro Milan e Juventus, e poi celebrare il trionfo nella stracittadina, per di più in mezzo ai tifosi rivali. Che avrebbero dovuto essere in netta maggioranza, ma che hanno finito per lasciare il palcoscenico ai rivali. Al netto del disperato tentativo, nel finale, di riprenderselo, sull'onda del gol di Tomori".

"Il derby ha certificato per l'ennesima volta una supremazia cittadina sempre più netta. È vero che le serie sono destinate ad interrompersi. Intanto, però, per la prima volta in assoluto, l'Inter ha messo sotto i cugini in 6 derby consecutivi. Inzaghi e i suoi hanno fatto festa in campo e poi negli spogliatoi. Per il pullman scoperto che attraverserà la città, "bagnandosi" nell'entusiasmo dei tifosi nerazzurri che già ieri sera hanno riempito piazza Duomo, invece, con ogni probabilità, occorrerà attendere il week-end: colpa del meteo, che non promette bene. E allora chissà che l'attesa non renda ancora più dolce il gusto del trionfo".