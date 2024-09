L'editoriale del telecronista per Skysport nel quale viene analizzato il momento dei nerazzurri dopo lo zero a zero col City e il derby perso

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2024 (modifica il 28 settembre 2024 | 12:57)

«La sensazione, dall'esterno, è che rispetto alla passata stagione siano cambiate le priorità. Un anno fa di questi tempi era già evidente che l'Inter avrebbe puntato tutto sulla conquista della seconda stella, a costo di penalizzare il cammino in Champions». Dopo la sconfitta contro il Milan nel derby e prima della gara contro l'Udinese, Maurizio Compagnoni, in un editoriale per Skysport, ha scritto dell'Intere delle sue priorità. Sotto la lente di ingrandimento del telecronista la differenza di rendimento della squadra di Inzaghi, concentratissima contro il City, e po' lasciva e altalenante in campionato.