Inter, meritato relax per Francesco Acerbi ma lui non si ferma neanche in vacanza

Francesco Acerbi lo aveva annunciato al termine della finale per il 3°-4° posto vinto dall'Italia contro l'Olanda in Nations League: "Adesso vacanze e famiglia perché ci vuole. Sempre tenersi in allenamento perché non si può mai smettere, poi si va in ritiro con la Nazionale e vedremo quando sarà il momento". La mentalità di Acerbi è solida ed è stata una degli elementi che hanno fatto la differenza nelle sue prestazioni in questa stagione con la maglia dell'Inter.