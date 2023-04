Inter, i tifosi hanno scelto: è di Merlo il gol più bello del mese di marzo

Un gol meraviglioso in una partita importantissima, la semifinale di Coppa Italia femminile contro la Juventus. Il bellissimo tiro a giro di Beatrice Merlo è la rete più bella del mese di marzo. I tifosi hanno votato su LeoVegas.News e scelto la pennellata sul secondo palo dell'esterno nerazzurro per il LEOVEGAS.NEWS GOAL OF THE MONTH, premiando il grande gesto tecnico di Merlo.