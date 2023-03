Inter Women, Merlo: “Contenta per il gol, tutto ancora aperto. Ce la giocheremo”

Lo splendido gol messo a segno da Beatrice Merlo ha regalato all'Inter femminile un pareggio contro la Juventus che lascia tutto ancora aperto in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il difensore nerazzurro ha parlato a fine match ai microfoni di LA7: "Il gol? L'ho cercato, non è stato casuale. Sappiamo che Tabitha è fondamentale per noi, e questo gol è servito alla squadra anche per crederci. La qualificazione è ancora aperta, 1-1 non è niente, ce la giocheremo settimana prossima. Rammarico? No, usciamo dal campo soddisfatte. Ovvio, fosse entrata una palla in più... Siamo soddisfatte di quello che facciamo, stiamo lavorando tanto, siamo anche in grande difficoltà con gli infortuni, ma stiamo dimostrando e vogliamo continuare così, tutte insieme. Cosa ho pensato prima del gol? Mi sono detta di provarci, mal che vada va fuori! Ci ho creduto e ci sono riuscita, con spontaneità e follia. Sono contenta! Lo dedico a mio padre, a tutta la mia famiglia, a tutti quelli che mi stanno accanto: sono la mia forza".