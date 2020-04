Coronavirus, dai giocatori dell’Inter messaggio a Mattia: “Tifiamo per te e ti aspettiamo”

Un bel gesto, quello di quattro giocatori dell’Inter (Bastoni, de Vrij, Vecino e Padelli) che, a nome di tutta la rosa di Conte e della società, hanno voluto mandare un videomessaggio d’incoraggiamento a Mattia, il 18enne di Cremona che sta lottando contro il coronavirus. Le condizioni del giovane tifoso nerazzurro stanno fortunatamente migliorando e i giocatori interisti gli hanno dato appuntamento a San Siro. Ecco le loro parole:

BASTONI – “Ciao Mattia. Ho seguito la tua storia da vicino e sono molto contento per le belle notizie che ci stanno arrivando. Tutta l’Italia è con te, specialmente noi nerazzurri. Ti aspettiamo presto, qui c’è qualcosa ti appartiene (fa vedere in video la maglia dell’Inter, ndr). A presto”.

DE VRIJ – “Ciao Mattia. Ho saputo che stai andando molto bene. Continua così, ti mando un abbraccio forte”.

VECINO – “Ciao Mattia. Volevo salutarti. Sono contento che tu stia meglio. Ti auguro una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a San Siro. Un grande abbraccio, forza Inter”.

PADELLI – “Ciao Mattia. So che stai passando un momento molto complicato, e so che sei anche un grandissimo tifoso dell’Inter. Volevo mandarti un forte abbraccio e dirti che tutta la squadra è dalla tua parte. Questa volta siamo noi a tifare per te. Un abbraccione, ciao ciao”.

(Fonte: oglioponews.it)