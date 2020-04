Di Marzio: “Inter, grande colpo: scelta fra questi due. E non si è mai smesso di pensare a…”

In collegamento con Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato anche delle future mosse dell’Inter sul mercato, con la possibilità di un colpo importante sulla scia di quanto accaduto la scorsa estate per portate a Milano Romelu Lukaku:

ERIKSEN – “Eriksen rimane all’Inter. Pensare che possa andare via sarebbe un autogol per l’Inter. Verrà utilizzato il periodo in cui verrà ripresa l’attività per inserirlo meglio e far sì che diventi il punto di riferimento dell’Inter del futuro. Non percepisco segnali di bocciatura definitiva nei suoi confronti, assolutamente“.

COLPO ALLA LUKAKU – “Colpo in stile Lukaku? Penso proprio di sì. L’Inter lo spazio e la forza economica per un colpo importante ce l’ha. Dovrà rispettare alcuni obblighi di riscatto o diritti di riscatto pattuiti con altre società, come Sensi. Ci sono già delle spese. Ma un esterno sinistro forte come Marcos Alonso o Emerson Palmieri sarebbe un grande colpo. E penso che l’Inter ci proverà“.

MERTENS – “Mertens? L’Inter non ha mai smesso di pensarci“.

(Fonte: Sky Sport)