Inter, il messaggio di Skriniar fa emergere una cosa. La frecciata della compagna…

Milan Skriniar ha lasciato l'Inter dopo sei stagioni e 246 presenze. Dopo il saluto ufficiale dell’Inter, è arrivato ieri, via social, il messaggio dello slovacco. "Parole di un ragazzo, ancora prima che di un calciatore, che fanno emergere il lato umano di chi, in ogni caso, ha vissuto un’esperienza toccante ed indimenticabile. E pazienza se oggi, agli occhi dei più, resta un non detto e situazioni mai davvero affrontate pubblicamente che probabilmente si sarebbero dovute chiarire molto prima, il tutto per evitare strascichi poco edificanti", sottolinea Tuttosport.