Inter, Brozovic saluta: ecco quanto risparmia il club. Ora il centrocampista: 2 nomi

Alla fine l’Inter ha accettato l’ultima offerta dell'Al Nassr per Marcelo Brozovic, pari a 18 milioni. Cinque in meno rispetto ai 23 inizialmente pattuiti, però i nerazzurri, come sottolinea Tuttosport, si libereranno pure di un ingaggio che pesa a bilancio 12 milioni a stagione (36, ragionando sempre al lordo, fino alla scadenza di contratto del croato nel 2026).