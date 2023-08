Come sono cambiate Inter e Milan: obiettivo seconda stella. Il tema di Inzaghi. Samardzic…

"Entrambe vogliono il ventesimo scudetto. Entrambe possono vincerlo. Meritano la prima fila dei candidati, con Juve e Napoli. I bianconeri da due anni, nonostante infortuni e disgrazie giudiziarie, hanno l’organico più forte del torneo, insieme all’Inter, ma non hanno trovato un gioco che consentisse di scaricare in campo tanta potenza. Inzaghi ha qualche certezza in più e di conseguenza una fetta di pronostico più spessa. Pioli ha bisogno di tempo per inserire le tante pedine nuove, quasi tutte non parlano italiano. Sia Inter che Milan hanno arricchito le rose, per cui anche in Champions partiranno ambiziose. I nerazzurri con l’orgoglio di una finalista, i rossoneri con la forza della tradizione, imposta al Napoli nell’edizione scorsa".