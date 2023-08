Balogun vuole solo l’Inter: in settimana la proposta del club nerazzurro, i dettagli

Folarin Balogun rimane il primo nome nella lista dei dirigenti dell'Inter per rinforzare l'attacco. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nella testa e nel cuore del 22enne attaccante c’è solo l’Inter. "Ha ribadito al management e al tecnico Arteta di voler giocare dopo un precampionato passato a guardare gli altri, e ha specificato di volerlo fare a Milano, in nerazzurro.

"Resta una trattativa tutt’altro che facile coi Gunners e in più è il club di Zhang a dover prendere un indirizzo definitivo e deciso. Con lui sono sempre stati tenuti contatti diplomatici, anche quando gli inglesi tenevano alta l’asticella a 50. Adesso, invece, tutti sono convinti che la cifra si possa abbassare. Per questo in settimana la somma accantonata dall’Inter si trasformerà in offerta formale ai Gunners, 30 milioni che diventano 35 coi bonus e ampia percentuale sulla rivendita. Quest’ultimo non è un dato secondario perché Folarin per i dirigenti è una prossima plusvalenza (quasi) sicura".