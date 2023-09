Inter e Milan: un derby che vale primo posto e prestigio. Ecco cosa dicono i bookies

Sarà un 2023 tutto nerazzurro? - Nei quattro confronti dell’anno solare in corso, in Supercoppa Italiana, campionato, e andata e ritorno della semifinale di Champions, Lautaro e compagni sono sempre stati capaci di imporsi sui cugini, i quali bramano un’attesissima rivincita. Secondo Betclic, tuttavia, la favorita per i tre punti è sempre l’Inter, a 2.15, con i rossoneri a 3.35 e il pareggio a 3.50. Sostanziale equilibrio, invece, per le quote Under 2.5 e Over 2.5, a 1.92 e 1.86.

Gli ultimi due precedenti fanno rima con… Lautaro - 5 febbraio e 16 maggio 2023. Date, circostanze e competizioni differenti, accomunate dallo stesso risultato, 1-0 per i padroni di casa dell’Inter, e dal medesimo marcatore, il solito Lautaro Martínez. La ripetizione dell’1-0 è quotata a 9.40 da Betclic (Sisal la quota a 8.25).

Dalla ‘doppia L’ all’altro derby, quello d’oltralpe: è caccia all’attore protagonista! - Come ogni big match che si rispetti, anche questo Inter-Milan riserverà una sfida nella sfida tra numeri 10, Lautaro Martínez e Rafael Leão, con quota-gol Betclic rispettivamente a 2.75 e 3.75. Anche nel lungo periodo, l’argentino vanta le migliori chance di laurearsi capocannoniere, possibilità quotata a 2.50, alla pari di Victor Osimhen. Strada in salita, in tal senso, per il portoghese, dato a 25.00.

Un altro incrocio di alto livello potrebbe essere quello tra i francesi Marcus Thuram e Olivier Giroud. La quota di “Tikus” è a 3.50, mentre l’uomo dello Scudetto milanista del 2022 è quotato a 3.25. In questo caso, se si guarda alla classifica marcatori, il centravanti milanista è avanti, con quota a 10.00, rispetto al connazionale, a 30.00.

Non ci si può poi certamente dimenticare dell’ex di turno, Hakan Çalhanoğlu, e di ‘Captain America’ Christian Pulisic, apparso già a pieni giri. Per entrambi una rete è quotata da Betclic a 5.00.

Per il titolo è già testa a testa - In attesa della sentenza dei novanta minuti, le quote antepost di Betclic ‘premiano’ al momento la compagine interista, indicata come favorita per chiudere davanti a tutti, a 3.00, con il Milan a 3.50. Seguono, nella speciale graduatoria, i campioni in carica del Napoli, a 4.00, e la Juventus, a 5.00. Il ‘dominio’ delle due squadre del capoluogo lombardo è sancito anche dalle ipotesi sull’accoppiata finale: per Betclic, l’ordine Inter-Milan, a 7.50, e Milan-Inter, a 8.50, sono i due esiti più probabili.

