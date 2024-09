Il Meazza sarà sold-out, ma i tifosi hanno un'ultima occasione per essere presenti allo stadio per tifare i colori nerazzurri

Il derby di Milano è alle porte e come sempre San SIl derby di Milano è alle porte e come sempre San Siro regalerà un'atmosfera unica e sensazionale. La stracittadina, valida per la 5ª giornata di Serie A, è in programma domenica 22 settembre alle 20:45.