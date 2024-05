"A proposito di miliardi. Il Como sarà anche arrivato secondo in B ma dopo 21 anni di assenza torna in serie A come la proprietà più ricca di tutto il calcio italiano. I fratelli Hartono, Robert Budi e Michael, sono tra gli uomini più ricchi del pianeta grazie agli investimenti operati nella Bank Central Asia e prima ancora nel mercato delle sigarette aromatizzate con i chiodi di garofano. Dell’amore degli Hartono per il calcio invece si sa poco ma a Como c’è Mirwan Suwarso, il portavoce della proprietà che sei mesi fa ebbe il compito di spiegare perché Moreno Longo fosse stato esonerato dopo due vittorie e un pareggio".