Si avvicina l'appuntamento con l'ultima partita casalinga della stagione per l'Inter: i nerazzurri affronteranno domenica prossima a San Siro la Lazio. La Gazzetta dello Sport illustra il programma del weekend, tra stadio e non solo: "La settimana che inizia domani è anche quella che porterà all'ultimo weekend di festeggiamenti ufficiali per lo scudetto della seconda stella. Domenica prossima alle 18 infatti l'Inter giocherà contro la Lazio l'ultima partita stagionale a San Siro".

"Come consuetudine, sarà l'occasione per la consegna del trofeo da parte della Lega Serie A, con Lautaro che alzerà al cielo la Coppa per il tripudio di uno stadio come sempre esaurito. La media spettatori in campionato è di 73mila presenze. Eventuali posti vuoti solo nel settore dedicato agli ospiti. Più di 150mila le richieste per il gran finale. Anche perché dopo la premiazione gli spettatori potranno godersi un mini concerto con Ligabue che canterà l'immancabile "Urlando contro il cielo" e Tananai che proporrà due brani".