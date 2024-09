"Naturale allora che al prossimo appuntamento non voglia mancare nessuno: sarà il primo derby che l’Inter giocherà con scudetto e doppia stella sul petto, e lo show andrà in scena in uno stadio vestito a festa dai tifosi campioni d’Italia, perché i padroni di casa saranno Lautaro e compagni. Proprio nei giorni che precederanno e seguiranno la sfida ai rossoneri, poi, nei cinema di tutta Italia sarà proiettato “Inter. Due stelle sul cuore”, il film-evento che celebra lo scudetto della stella. Il film sarà nelle sale dal 19 settembre, all’indomani del debutto in Champions in casa del Manchester City, e ci rimarrà fino al 25: prima e dopo il derby per i tifosi sarà festa comunque".

"La vendita dei biglietti per la supersfida è iniziata il 29 agosto, con una prima fase riservata agli abbonati del secondo anello blu; nei giorni scorsi è stata la volta degli abbonati con tariffa plus e dei soci degli Inter club. Da oggi si fa sul serio, perché i biglietti potranno essere acquistati dai possessori della tessera “Siamo Noi” fino all’11 settembre, mentre dal 12 si aprirà alla vendita libera. Ammesso che ci si arrivi. Sia per Inter-Lecce che per Inter-Atalanta, in questo inizio di stagione, San Siro ha fatto registrare il tutto esaurito (al netto del settore ospiti) e in entrambe le occasioni gli spettatori hanno superato quota 70mila, numeri peraltro che l’Inter raggiunge con regolarità ormai da tempo. Nelle ultime due stagioni, a sostenere la squadra nelle gare interne sono stati in media in 72mila, con ricavi da stadio per 100 milioni lordi a stagione. Per il primo faccia a faccia di questo 2024-25 con Leao e gli altri rossoneri, però, la musica cambierà. San Siro sarà stracolmo in tutti i settori e le casse si riempiranno come mai fino a oggi in Serie A. Sulle cifre inciderà logicamente anche un aumento dei prezzi, lo stesso che in Champions — abbinato ovviamente al fascino delle sfide di coppa — ha permesso all’Inter di sfondare il tetto dei 10 milioni di incasso, come nel derby di ritorno nella semifinale 2023 (12,4 milioni, il più alto di sempre), o di avvicinarlo, come per i 9,2 milioni degli ottavi di andata contro l’Atletico Madrid, lo scorso febbraio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.