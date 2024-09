Ma soprattutto bisognerà tenere sotto osservazione le due milanesi. Non solo per il fascino del doppio impegno ad altissima quota contro le inglesi, ma anche e soprattutto perché faranno da apripista al derby di domenica 22 settembre. Una settimana perciò impegnativa e che potrà dare una fotografia piuttosto chiara della situazione: è cambiato qualcosa nelle gerarchie del campionato? L’Inter, certo, rimane la grande favorita, ma quanto - se davvero è successo - si sono avvicinate le rivali, a cominciare da quella cittadina? Certo è che questa partenza super della Champions fa immediatamente cassetta, per la gioia degli organizzatori, ma rischia anche di creare qualche imbarazzo agli allenatori. Perché, si sa, le preparazioni sono fatte e studiate per progettare una stagione faticosissima. Come troveremo così presto le nostre alle prese con avversari di grido? L’Inter, che avrà il derby appena quattro giorni dopo il durissimo test con il Manchester City, avrà strada facendo anche un altro scoglio non indifferente da superare. A novembre infatti giocherà in infrasettimanale con l’Arsenal e di domenica avrà lo scontro diretto con il Napoli del suo ex Antonio Conte. Che sperimenterà in quell’occasione il vantaggio - che sicuramente nessuno si augurava - di potersi tranquillamente allenare per tutta la settimana.