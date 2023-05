Champions, Inter-Milan: precedenti e curiosità dell’arbitro Turpin

Tocca a Clément Turpin, 41 anni da festeggiare proprio domani a San Siro, il derby di ritorno fra Milan e Inter. È il terzo francese a dirigere un derby di Champions, prima di lui Gilles Veissière (semifinale di ritorno 2003) e Alain Sars (andata quarti 2005). Come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi, "Turpin dirigerà per la 5ª volta l’Inter (il bilancio è di una vittoria e tre sconfitte) e per la 4ª il Milan (che con lui non ha mai vinto, un par i e due sconfitte).