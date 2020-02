Inter in corsa su tre fronti, non accadeva da 10 anni: il mini-Triplete sarebbe storico

Importante il cammino svolto fino a questo momento dell’Inter. Da diverso tempo i nerazzurri non si trovavano in lotta su tre fronti a febbraio. Sottolinea il Corriere dello Sport: “Per trovare un’Inter in corsa su tre fronti a metà febbraio bisogna tornare indietro di quasi 10 anni ovvero alla stagione post triplete con Benitez esonerato dopo il suo sfogo al termine del Mondiale per club e la squadra era in prepotente risalita in Serie A grazie all’avvento in panchina di Leonardo. Il 2010-11 si concluse con il secondo posto in campionato, l’eliminazione ai quarti di Champions e la vittoria della Coppa Italia, l’ultimo trofeo nerazzurro. Da allora in poi l’Inter ha raggiunto le semifinali della coppa nazionale solo nel 2012-13 e nel 2015-16. In entrambe le occasioni a metà febbraio era assai staccata nella lotta per il titolo. Adesso, invece, è in piena corsa su tutti i fronti anche se, persa la possibilità di accedere agli ottavi di Champions, è stata retrocessa in Europa League. Conte, dunque, ha ridato credibilità alle ambizioni interiste e ha permesso ai suoi tifosi di credere nella vittoria in qualunque manifestazione. Aveva annunciato questo suo proposito a luglio e un primo importante risultato lo ha già raggiunto. E’ in ballo per un… mini-triplete che sarebbe mini solo perché al posto della Champions ci sarebbe l’Europa League. Ma per un’Inter che da troppo tempo non ha più feeling con la vittoria, si trasformerebbe in un’impresa storica quasi come quella del 2009-10”.