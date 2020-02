Lucescu: “E’ l’anno dell’Inter, fame incredibile. Che carattere nel derby. Ed Eriksen…”

In casa Inter dopo il derby c’è tutto per pensare positivo.

“Si, è l’anno dell’Inter. Non sarà facile perché la Juve non mollerà la presa, ma anche la vittoria nel derby, per come è maturata, è un segnale. Poi è arrivato Eriksen, uno che ha grandissima esperienza. E che bravo Lukaku. Questa squadra mi piace”.