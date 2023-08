Inter, Mkhitaryan: “Vittoria fondamentale e benvenuti ai nuovi arrivati”

Così l'armeno: "Che bella sensazione tornare in campo. La vittoria di ieri sera è stata fondamentale per iniziare bene"

"Che bella sensazione tornare in campo. La vittoria di ieri sera è stata fondamentale per iniziare bene la nuova stagione. Benvenuti a tutti i nuovi arrivati ​​nella nostra squadra, hanno fatto un ottimo lavoro in campo. E grazie a tutti i nostri tifosi che hanno tifato per noi in questa prima partita della stagione!". Questo il messaggio social di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, dopo la vittoria di ieri contro il Monza all'esordio in campionato.