Le parole dell'armeno sul derby di lunedì prossimo: "Succederebbe per la prima volta nella storia del calcio italiano"

"Succederebbe per la prima volta nella storia del calcio italiano: è un'occasione pazzesca per vincere il derby è diventare campioni d'Italia". Queste le brevi considerazioni a SportMediaset di Henrikh Mkhitaryan, dopo il pareggio contro il Cagliari, in merito alla possibilità di diventare campioni d'Italia vincendo il derby di settimana prossima.