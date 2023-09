CdS – Dai tifosi ai compagni di squadra: Inter, è scoppiata la Mkhitaryan mania

Così scrive il Corriere dello Sport: "Se il giorno dopo la manita nel derby ci fosse stato un termometro social, Henrikh Mkhitaryan lo avrebbe arroventato fino a farlo esplodere. Non solo la somiglianza con Pippo Franco e i like dei tifosi, ma anche le celebrazioni a tutto spiano da parte dei compagni di squadra. Per farla breve è scoppiato il "Mkhitaryanismo" e il copyright appartiene direttamente al centrocampista dell'Inter, che ha rilanciato questo nuovo termine proprio in risposta all'esaltazione scoppiata sui social nei suoi confronti dopo la prestazione da capogiro nel derby contro il Milan. [...] Una febbre altamente contagiosa non solo per i tifosi, ma anche per gli stessi compagni".