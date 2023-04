L’Inter non vinceva 2 gare di fila da due mesi, ha scelto il momento giusto: c’è un solo errore

Erano due mesi che l'Inter non vinceva due gare consecutive. La squadra di Simone Inzaghi ha scelto il momento giusto

Erano due mesi che l'Inter non vinceva due gare consecutive. La squadra di Simone Inzaghi ha scelto il momento giusto dato che, dopo la vittoria di Empoli che l'ha rimessa in carreggiata in campionato, piega anche la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, conquistando la seconda finale consecutiva.