Inter-Monza, Berlusconi seguirà la gara in tv dall’ospedale San Raffaele

Il presidente del club brianzolo guarderà dalla camera d'ospedale la sfida di San Siro: match speciale e derby personale per lui

Silvio Berlusconi guarderà Inter-Monza dalla sua camera d'ospedale. Il presidente del club brianzolo sarà sintonizzato sulla partita in programma questa sera a San Siro dalla terapia intensiva del San Raffaele, dove è ricoverato da undici giorni a causa di una grave infezione polmonare dovuta ad una leucemia mielomonicitica cronica.

"Da Matteo Pessina in giù, ovvero dal capitano a tutto il gruppo, le domande sulle condizioni di Berlusconi non si sono mai fatte attendere in questi giorni. Un legame forte tra il proprietario della società e tutti coloro che ci lavorano. Frutto anche di quel filo monzese che lega lui, Galliani e Pessina (entrambi nati a Monza)".