Berlusconi: “A volte tifo Inter”. La risposta ironica di Bedy Moratti

La sorella dell'ex presidente nerazzurro ha commentato le parole dell'ex proprietario rossonero

Di ieri le parole di Berlusconi sull'Inter: "A volte tifo per i nerazzurri", ha sottolineato l'ex presidente del Milan. Tra chi ha commentato sui social le parole del politico c'è anche la signora Bedy Moratti, che con ironia ha sottolineato: "Non ci credo, ma mi piace". Un commento che racconta quanto la rivalità (sanissima) tra le due famiglie che hanno portato i due club milanesi a vincere in tutto il mondo sia sempre d'attualità. Figuriamoci a qualche giorno dal derby.