Inter, Mosconi ancora in gol con la Nazionale U16: Ungheria-Italia 1-3

L'attaccante classe 2007 dei nerazzurri è andato a segno sbloccando l'incontro con un tap in da pochi passi

Inter o Nazionale non fa differenza: Mattia Mosconi continua a segnare. L'attaccante classe 2007, punto di forza dell'U17 nerazzurra (dove gioca da sotto età), è andato in gol nell'amichevole disputata con l'Italia U16, vinta dagli Azzurrini del ct Zoratto per 1-3 sul campo dei coetanei dell'Ungheria.