Inter, Mosconi in gol con l’Italia U16 nel pareggio per 1-1 contro la Germania

L'attaccante nerazzurro, classe 2007, si è messo in mostra anche in Nazionale, trovando il suo sesto centro

Termina 1-1 la prima delle due amichevoli in programma tra Italia e Germania, categoria Under 16. Gli Azzurrini del ct Zoratto passano in vantaggio al 42' con Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter, che aggira il difensore avversario Erlein e batte il portiere Schlich con un sinistro da distanza ravvicinata. Pochi minuti e i tedesci pareggiano con Etcibasi, che resiste alla pressione della retroguardia italiana e con un gran destro mette la palla all'incrocio dei pali.