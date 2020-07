Padovan: “Eriksen sarà il caso dell’estate, tenerlo così non ha senso. Conte si è inventato…”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dei commenti di Antonio Conte nel post-partita contro il Torino:

“Conte si è inventato tutto dopo la partita pareggiata con il Verona, quando era arrabbiato, poco sereno, poco lucido. E ha iniziato a dire che non resta e che deve parlare con la società, nessuno aveva detto nulla. Ha vinto ieri ed è più sereno e tranquillo, è un Conte accettabile, meno impeto e più razionalità”.

ERIKSEN – “Non c’è feeling, non è un caso ma è proprio bocciato. Conte non lo vede, non dico non gli interessi ma non lo utilizza. Non è che non vanno d’accordo, non parlano lo stesso linguaggio. Sarà il caso dell’estate, tenerlo così non ha senso neanche per lui. Conte ha detto che la Serie A non è la Premier, Eriksen la fase di copertura la fa così così a detta di Conte. Se devi giocare con Borja Valero, allora devi giocare con il 3-5-2, non ha senso non far giocare Eriksen se giochi con il trequartista”.