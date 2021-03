Inter, hai visto Mulattieri? Altra doppietta, i numeri premiano la sua scelta

L'attaccante classe 2000 è arrivato a quota 13 centri in campionato con il Volendam, il sesto nelle ultime 6 partite

Non smette di segnare Samuele Mulattieri: l'attaccante classe 2000, di proprietà dell'Inter, ha messo a segno una doppietta in occasione della sconfitta casalinga del suo Volendam, battuto 3-4 dal Roda. Con questi due gol l'ex Primavera nerazzurro sale a quota 13 centri in campionato, di cui ben 6 nelle ultime 6 partite: numeri che confermano la bontà della scelta di mettersi alla prova lontano dall'Italia, in un ambiente che lascia spazio ai giovani (20 presenze stagionali, 19 da titolare) e che esalta le qualità dei calciatori offensivi, sotto la guida esperta di una vecchia conoscenza interista come Wim Jonk. L'Inter lo osserva con attenzione, in attesa di decidere il suo destino.