L'Inter, dopo 10 vittorie consecutive in campionato, pareggia 1-1 contro il Napoli. Per Tuttosport il migliore tra i nerazzurri è Darmian, autore del gol del momentaneo vantaggio. Bene anche Dimarco: "Sotto gli occhi di Perisic, è un'inesauribile fonte di idee per l'Inter. Nella ripresa ci prova pure su punizione ma Meret dice no". Con lui brilla Mkhitaryan: "Detta i tempi alla squadra e, dopo aver subìto un fallaccio da Olivera, si rialza e dà pure il via all'azione del gol. A inizio ripresa si ripete mettendo davanti alla porta Lautaro, ma Meret è più bravo".