Napoli, dubbio Osimhen verso San Siro: oggi il provino decisivo

Ci sarà o no Victor Osimhen contro l’Inter? Ieri ha rallentato l’attaccante del Napoli, ma le risposte finali arriveranno oggi: farà un provino sul campo e si capirà se potrà giocare dal 1’ a San Siro. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport: “Stamattina tutto sarà più chiaro, dopo la rifinitura e soprattutto dopo che Francesco Calzona diramerà le convocazioni: se Osimhen rientrerà nel gruppo che partirà per Milano, allora sarà regolarmente al centro dell’attacco domani sera, dove il Napoli ha necessariamente bisogno di strappare punti per muovere la classifica, per non staccarsi dal gruppone in corsa per un posto in Europa”, si legge. In casa Napoli comunque le sensazioni sono positive sulla presenza di Osimhen a San Siro.