La sfida tra Inter e Napoli è terminata in parità: 1-1 il punteggio finale. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo tra i nerazzurri è Matteo Darmian, l'autore del gol del momentaneo vantaggio: "Chi prende Kvara? Ci vuole qualche minuto per registrare gli scambi di marcatura con Pavard. Impeccabile, invece, il movimento a staccarsi dentro l'area partenopea per andare a impattare il passaggio di Bastoni. E poco prima Meret gli aveva tolto un'incornata dalla porta". Prova incolore, invece, per Marcus Thuram: "Il suo compito è dare profondità e lo esegue a dovere. Non è altrettanto efficace, invece, quando si tratta di battere a rete. Qualche tiro sbagliato gli fa perdere fiducia e pure il serbatoio si esaurisce".