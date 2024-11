Archiviato il successo interno sul Venezia, l’Inter si appresta a scendere di nuovo in campo davanti al proprio pubblico, con due partite casalinghe cruciali in pochi giorni. Lo scontro al vertice con il Napoli di domenica sarà preceduto da un’altra sfida di altissimo livello, contro un Arsenal ambizioso e desideroso di tornare protagonista anche in Europa. I Gunners arrivano dal ko di Newcastle e in classifica si trovano attualmente appaiati a Chelsea e Aston Villa, a un punto dal sorprendente Nottingham Forest e soprattutto all’inseguimento dei due ‘fuggitivi’ di testa Liverpool e Manchester City. In una contesa che si preannuncia equilibrata, i bookies sembrano aver individuato comunque una favorita.

Consolidare la propria posizione in Europa e prendersi la vetta in campionato. Questo è il doppio proposito che la compagine nerazzurra si è prefissata in vista di questi ultimi impegni prima della sosta per le Nazionali. La posta in palio è ghiotta e, almeno per la gara con l’Arsenal, le previsioni di Betclic profumano di ottimismo, con una quota-vittoria di 2.60 (per Sisal a 2.50). La squadra di Arteta resta comunque in scia, a 2.85, mentre il pareggio è dato a 3.18.