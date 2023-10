Domani sera giocherà nell'amichevole contro la Scozia con la maglia della Francia. E questa sera è tornato allo stadio Pierre-Mauroy per la tipica passeggiata del giorno prima che permette alle squadre di testare i terreni di gioco.Benjamin Pavard dice di sentirsi come a casa perché è cresciuto calcisticamente nel Lille e per lui in pratica camminare sul quel prato verde è come stare in salotto, insomma si sente proprio a suo agio.