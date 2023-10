Inter, la difesa brilla: in 3 al top nelle qualificazioni a Euro 2024, il dato

Tenendo in considerazione questo aspetto fondamentale, Inzaghi può sorridere anche durante la sosta per lasciar spazio alle nazionali.

Dalle qualificazioni a Euro 2024 arrivano, infatti, buone notizie per il tecnico piacentino.

Secondo le statistiche rilevate da WhoScored, ben tre dei quattro titolari della retroguardia del club meneghino sono al top in Europa nella statistica che riguarda l’accuratezza dei passaggi nella competizione.

Secondo i dati rilevati l’estremo difensore è in testa con il 98%, davanti al numero 95 nerazzurro con 96,3% e al francese ex Bayern, che completa il podio con 95,5%.

Un dato che fa sorridere Inzaghi, che vuole ripartire subito, dopo il pari in rimonta contro il Bologna, e vuole farlo già a partire dalla sfida di sabato in casa del Torino.

