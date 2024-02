Numeri da capogiro, ottenuti (dal primo all'ultimo) giocando a calcio divinamente, sempre e su qualunque campo, in casa come in trasferta. L'Inter di Simone Inzaghi è una bellissima monotonia, come scrive Libero:

"Che questa squadra vinca giocando a pallone sempre, comunque e ovunque non è una leggenda o un’impressione ma la verità, se si osserva il rendimento in trasferta. Lontano dal Meazza, l’Inter non ha mai perso in stagione, segna da 20 gare consecutive e ha trovato 16 vittorie dal 2023 a oggi in serie A (meglio solo il City in Premier). Incampo si trova a meraviglia al punto da far sparire il contorno. E non essere dipendenti da un pubblico così in simbiosi come quello nerazzurro non è cosa da poco".