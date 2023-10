CorSera – Poca concretezza, età alta e stanchezza: Inter, non tornano i conti

Il pareggio rimediato contro il Bologna dopo essere stati in vantaggio di 2 reti e il successivo sorpasso del Milan in testa alla classifica hanno lasciato alcune scorie in casa Inter. Il Corriere della Sera prova ad analizzare questi ultimi risultati non all'altezza dei nerazzurri: "L'Inter dà i numeri e rivede vecchi fantasmi? È prematuro cercare analogie forzate con un'annata anomala come la scorsa, quella delle 12 sconfitte in campionato e della finale di Champions giocata alla pari con il City. Però perdere 5 punti da situazioni di vantaggio, vanificando il derby stravinto e anche un calendario potenzialmente favorevole, è senz'altro doloroso. Non a caso Simone Inzaghi aveva una delle espressioni più contrariate di sempre dopo il 2-2 di sabato con il Bologna che ha rimontato due gol.