Inter, notte da favola: che spettacolo San Siro! Tanti ex e ben 6 ‘tripletisti’. Zhang può…

Lo spettacolo offerto da San Siro è stato unico, tra coreografia e cori incessanti nerazzurri. Sold out completo: 75.380 spettatori e incasso più grande della storia nerazzurra, 8.200.528 euro. Superato il vecchio primato per Inter-Barcellona dell’11 dicembre 2019, 7.889.495 euro. "Dopo i lunghi patimenti da Covid e la coda della pandemia, Steven Zhang può quindi brindare ai maxi-incassi multipli: da qui a domenica 30 in questi luoghi passeranno anche la Juventus per la semifinale di ritorno di coppa Italia e la Lazio seconda in campionato. Tradotto: probabile triplo tutto esaurito (settore ospiti incluso) in 11 giorni appena", sottolinea la Gazzetta dello Sport.