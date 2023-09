Inter, la notte di Istanbul ha cambiato tutto. Inzaghi ha imparato da Pep, i numeri confermano

La finale persa dall'Inter con il Manchester City ha lasciato grande rammarico e dispiacere, ma la squadra ha maggiore fiducia e consapevolezza. Nonostante il gruppo sia cambiato molto in estate, tutti sanno di non poter buttare via una grande occasione. La partenza è stata perfetta, ora la squadra di Inzaghi deve continuare così.

"La notte di Istanbul ha cambiato tutto. Certo, la sconfitta brucia ancora, anche per come è arrivata. Ma quel sogno sfiorato ha reso Inzaghi e la sua Inter invincibili: cinque gare di campionato e altrettante vittorie, quattordici gol fatti e appena uno subito. L’Inter ha imparato dal Manchester City, dopo averlo spaventato. E così sembra essersi sintonizzata sulle frequenze della magnifica banda di Guardiola, anche lei ancora a punteggio pieno (seppur con una gara in più) e - come sempre – dominante e devastante", sottolinea La Gazzetta dello Sport.