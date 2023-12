Inter, numeri clamorosi per la difesa: nessuno in Europa fa meglio. E Inzaghi…

"La vittoria come medicina migliore per ripartire, soprattutto dopo una bruciante eliminazione agli ottavi di Coppa Italia. L’Inter in campionato conferma la sua andatura spietata, riportandosi a quattro lunghezze di vantaggio sulla Juve e puntando quota 50 punti al giro di boa del girone d’andata. Genoa e Verona da qui alla Befana non sono ostacoli insormontabili". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sul rendimento dell'Inter, reduce dal successo contro il Lecce.

"Se gli attaccanti hanno faticato nel giorno in cui è mancato capitan Lautaro dopo 89 partite, la difesa ancora una volta ha alzato un muro invalicabile e per la dodicesima partita in A Sommer non ha subito reti. Non a caso i nerazzurri sono sia la squadra che ha subito il minor numero di gol (7) sia quella che ha registrato il maggior numero di clean sheet nei principali cinque campionati europei", rimarca il quotidiano.